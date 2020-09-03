Триган. Том 1. Человек на $$60 миллиардов.

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Триган. Том 1. Человек на $$60 миллиардов. аниме
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  • Trigun. Vol 1.
  • Категория: Аниме
  • Артикул: Anime-5866
  • Вес: 160 гр.
  • Источник: Trigun
  • Издатель: Mega-Anime
  • Год выпуска: 1998
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Приключения и Комедия
  • Формат: 4:3 PAL
  • Дисков в боксе: 1
  • Субтитры: русские
  • Продолжительность: 125 минут
  • Звук: японский DD 5.1 (DVD), японский DD 2.0 (DVD), русский дублированный DD 5.1 (DVD) и русский дублированный DD 2.0
  • Носитель: DVD
Оригинальная цена
390 ₽
273 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Страховых агентов Мерил Страйф и Милли Томпсон судьба сводит с чудаковатым парнем в красном плаще. Он постоянно ноет, таскает с собой показушный длинноствольный пистолет и вечно путается под ногами. Но самое странное, что из города в город его по ошибке принимают за легендарного стрелка Вэша по прозвищу «Гуманойдный Тайфун», за чью голову назначена награда в $$60 миллиардов…

Дополнительные материалы:
• клипы начальной и конечной песен;
• ролики будущих релизов;

Бонусы, оформление:
• Металокартонный «рукав»;
• Прозрачный DVD-бокс;
• Оригинальный скетчбук;
• Коллекционный мини-постер.

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