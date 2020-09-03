Триган. Том 1. Человек на $$60 миллиардов.

Описание
Страховых агентов Мерил Страйф и Милли Томпсон судьба сводит с чудаковатым парнем в красном плаще. Он постоянно ноет, таскает с собой показушный длинноствольный пистолет и вечно путается под ногами. Но самое странное, что из города в город его по ошибке принимают за легендарного стрелка Вэша по прозвищу «Гуманойдный Тайфун», за чью голову назначена награда в $$60 миллиардов…
Дополнительные материалы:
• клипы начальной и конечной песен;
• ролики будущих релизов;
Бонусы, оформление:
• Металокартонный «рукав»;
• Прозрачный DVD-бокс;
• Оригинальный скетчбук;
• Коллекционный мини-постер.