Укрась прощальное утро цветами обещания. Стандартное издание. [Blu-Ray]

Красавица Макия принадлежит к племени расставаний — древнему роду бессмертных, что ведут тихую и размеренную жизнь вдали от обычных людей.

На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ и завладеть секретом вечной жизни. Очередная битва закончилась для Племени расставаний сокрушительным поражением — город разрушен, возлюбленный Макии похищен, а сама она вынуждена скрываться в лесу.

Вскоре оставшаяся без дома и друзей Макия встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться. Проходят годы, мальчик взрослеет, и бессмертная Макия понимает, что Эриал, в отличие от неё, простой человек, а значит — не вечен…

«Укрась прощальное утро цветами обещания» — трогательная история, разворачивающаяся в изумительном фэнтезийном мире, созданном японской «королевой драмы» Мари Окадой.