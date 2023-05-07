Укрась прощальное утро цветами обещания. Стандартное издание. [Blu-Ray]

1 отзыв
Укрась прощальное утро цветами обещания. Стандартное издание. [Blu-Ray] аниме
30%
  • Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarou
  • Категория: Аниме
  • Артикул: Anime-6131
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarou
  • Издатель: Reanimedia
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Драма, Приключения и Фэнтези
  • Формат: 16:9 NTSC Progressive и 1080p (16:9)
  • Дисков в боксе: 1
  • Субтитры: русские (перевод надписей) и русские (полные)
  • Продолжительность: 115 минут
  • Звук: русский дублированный LPCM 2.0 (Blu-Ray) и японский LPCM 2.0 (Blu-Ray)
  • Носитель: Blu-Ray
Оригинальная цена
675 ₽
473 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Красавица Макия принадлежит к племени расставаний — древнему роду бессмертных, что ведут тихую и размеренную жизнь вдали от обычных людей.

На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ и завладеть секретом вечной жизни. Очередная битва закончилась для Племени расставаний сокрушительным поражением — город разрушен, возлюбленный Макии похищен, а сама она вынуждена скрываться в лесу.

Вскоре оставшаяся без дома и друзей Макия встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться. Проходят годы, мальчик взрослеет, и бессмертная Макия понимает, что Эриал, в отличие от неё, простой человек, а значит — не вечен…

«Укрась прощальное утро цветами обещания» — трогательная история, разворачивающаяся в изумительном фэнтезийном мире, созданном японской «королевой драмы» Мари Окадой.

Отзывы и вопросы

A

И

Скоротечность длинною в бесмертие. Время не щадит ни кого. Заставляет задуматся на что мы тратим свое время.

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