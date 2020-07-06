Горячий парень Джей. Том 5: Друзья и Враги

Мафиозные войны терзают город-государство Джудо. Власть Клэра Лионелли, Вампира и теневого короля города, под угрозой. Специальный отдел по предотвращению преступлений расформирован, а это означает, что Дайске Аврора и Машина по имени Джей в буквальном слове выкинуты на улицу. Кроме того, на Шуна Аврору, являющегося одним из наиболее влиятельных людей Джудо, совершено покушение.



Как будто все псы преисподней сорвались с цепей. Кто предатель, а кто друг? Кто выживет, а кто сойдет с ума? Кто будет смеяться последним?