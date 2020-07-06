Горячий парень Джей. Том 4. Ангелы и демоны

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Горячий парень Джей. Том 4. Ангелы и демоны аниме
45%
  • Heat Guy J. Vol 4
  • Категория: Аниме
  • Артикул: Anime-5607
  • Вес: 175 гр.
  • Источник: Heat Guy J
  • Издатель: Mega-Anime
  • Год выпуска: 2002
  • Жанр: Боевик
  • Формат: 16:9 NTSC
  • Дисков в боксе: 1
  • Субтитры: русские
  • Продолжительность: 100 минут
  • Звук: японский DD 5.1 (DVD), японский DD 2.0 (DVD), русский синхронный DD 5.1 и русский синхронный DD 2.0
Оригинальная цена
390 ₽
215 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Мафиозные войны терзают город-государство Джудо. Власть Клэра Лионелли, Вампира и теневого короля города, под угрозой. Специальный отдел по предотвращению преступлений расформирован, а это означает, что Дайске Аврора и Машина по имени Джей в буквальном слове выкинуты на улицу. Кроме того, на Шуна Аврору, являющегося одним из наиболее влиятельных людей Джудо, совершено покушение.

Как будто все псы преисподней сорвались с цепей. Кто предатель, а кто друг? Кто выживет, а кто сойдет с ума? Кто будет смеяться последним?

Отзывы и вопросы

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