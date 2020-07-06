Девушки и танки. Финал. Часть 1 [DVD]

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Девушки и танки. Финал. Часть 1 [DVD] аниме
30%
  • Girls und Panzer
  • Категория: Аниме
  • Артикул: Anime-5579
  • Вес: 150 гр.
  • Источник: Girls und Panzer
  • Издатель: Reanimedia
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Боевик, Комедия, Повседневность и Школа
  • Дата выхода: 2017
  • Формат: 16:9 NTSC Progressive
  • Дисков в боксе: 1
  • Субтитры: русские (перевод надписей) и русские (полные)
  • Продолжительность: 47
  • Звук: русский дублированный DD 5.1 (DVD) и японский DD 2.0 (DVD)
  • Носитель: DVD
Оригинальная цена
300 ₽
210 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.

Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет — танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек.
 

«Девушки и танки» впервые появились в 2012 году в виде телесериала и манги и сразу же завоевали любовь анимешников по всему миру, в том числе и в России: слава «русских» танкисток из команды «Правда» (и особенно исполнение ими «Катюши») разлетелась далеко за пределы анимешного фэндома. А вышедший через три года полнометражный фильм закрепил позиции серии в сердцах зрителей.

«Девушки и танки» образца 2017 года (в Японии картина вышла в декабре) рассказывают совершенно новую историю из жизни танкисток-спортсменок и при этом становятся началом конца: авторы собираются завершить сагу. Однако чтобы подготовить достойный финал им понадобится не один, не два, а целых шесть фильмов.

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