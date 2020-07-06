Девушки и танки. Финал. Часть 1 [DVD]

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.

Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет — танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек.



«Девушки и танки» впервые появились в 2012 году в виде телесериала и манги и сразу же завоевали любовь анимешников по всему миру, в том числе и в России: слава «русских» танкисток из команды «Правда» (и особенно исполнение ими «Катюши») разлетелась далеко за пределы анимешного фэндома. А вышедший через три года полнометражный фильм закрепил позиции серии в сердцах зрителей.

«Девушки и танки» образца 2017 года (в Японии картина вышла в декабре) рассказывают совершенно новую историю из жизни танкисток-спортсменок и при этом становятся началом конца: авторы собираются завершить сагу. Однако чтобы подготовить достойный финал им понадобится не один, не два, а целых шесть фильмов.