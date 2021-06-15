Sword Art Online. Том 10. Алисизация. Запуск

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Sword Art Online. Том 10. Алисизация. Запуск ранобэ
  • Sword Art Online. Vol. 10.
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-7182
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Sword Art Online
  • Издатель: Истари Комикс
  • Размер: 14,2 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Приключения, Романтика, ММО и Сёнэн
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рэки Кавахара и abec
  • ISBN: 978-5-907014-01-5
850 ₽

Описание

Кирито угодил в загадочный фэнтезийный мир, похожий на VRMMO. Там он познакомился с первым встреченным им человеком — парнем по имени Юджио, ведущим себя слишком эмоционально, чтобы быть NPC. Вместе они отправились в столицу Центорию. Прошло два года. Кирито и Юджио стали младшими кадетами в имперской академии мечников северной Центории. Каждый день они учатся у своих наставников, Сольтирины и Голгороссо, и стремятся стать рыцарями единства — сильнейшими блюстителями порядка в мире людей. Чтобы попасть в сердце Церкви Аксиом, управляющей Центорией, им нужно преодолеть все преграды и войти в ряды двенадцати элитных курсантов!

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