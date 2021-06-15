Sword Art Online. Том 10. Алисизация. Запуск

Кирито угодил в загадочный фэнтезийный мир, похожий на VRMMO. Там он познакомился с первым встреченным им человеком — парнем по имени Юджио, ведущим себя слишком эмоционально, чтобы быть NPC. Вместе они отправились в столицу Центорию. Прошло два года. Кирито и Юджио стали младшими кадетами в имперской академии мечников северной Центории. Каждый день они учатся у своих наставников, Сольтирины и Голгороссо, и стремятся стать рыцарями единства — сильнейшими блюстителями порядка в мире людей. Чтобы попасть в сердце Церкви Аксиом, управляющей Центорией, им нужно преодолеть все преграды и войти в ряды двенадцати элитных курсантов!