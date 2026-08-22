Плюш Attack on Titan Series 1 Tomonui Assorted Plush Toy

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Плюш Attack on Titan Series 1 Tomonui Assorted Plush Toy category.plush-toys
  • Категория: Мягкие игрушки
  • Артикул: Plush-Toys-14690
  • Вес: 55 гр.
  • Источник: Attack on Titan
  • Размер: 15.5 X 9 X 8
  • Производитель: Banpresto
1 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор игрушки случайный. Получение конкретной выборочной игрушки не гарантируется.

Сто лет назад человечество построило массивные стены, чтобы защититься от титанов — огромных монстров, не обладающих разумом, но питающихся людьми. За эти годы общество привыкло к мирной жизни и почти забыло о тех страшных временах, пока в один роковой день всё не меняется.

Высота: 15 см.

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