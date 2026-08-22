Плюш Attack on Titan Series 1 Tomonui Assorted Plush Toy

Обратите внимание: выбор игрушки случайный. Получение конкретной выборочной игрушки не гарантируется.

Сто лет назад человечество построило массивные стены, чтобы защититься от титанов — огромных монстров, не обладающих разумом, но питающихся людьми. За эти годы общество привыкло к мирной жизни и почти забыло о тех страшных временах, пока в один роковой день всё не меняется.



Высота: 15 см.