Плюш Attack on Titan Series 1 Tomonui Assorted Plush Toy

1 690 ₽
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Обратите внимание: выбор игрушки случайный. Получение конкретной выборочной игрушки не гарантируется.
Сто лет назад человечество построило массивные стены, чтобы защититься от титанов — огромных монстров, не обладающих разумом, но питающихся людьми. За эти годы общество привыкло к мирной жизни и почти забыло о тех страшных временах, пока в один роковой день всё не меняется.
Высота: 15 см.