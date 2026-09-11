Рюкзак Hatber URBAN Attack on Titan

Популярная модель для школьников, студентов и людей, ведущих активный образ жизни. Рюкзак из высококачественного нейлона со множеством карманов. Уплотненные дно и спинка, регулируемые мягкие лямки, светоотражающие элементы. Рюкзак станет надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая все необходимое для работы, школы, вуза, путешествий или прогулок по городу. Объем - 21л