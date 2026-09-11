Рюкзак Hatber URBAN Attack on Titan

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Рюкзак Hatber URBAN Attack on Titan category.bags-backpacks
3 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Популярная модель для школьников, студентов и людей, ведущих активный образ жизни. Рюкзак из высококачественного нейлона со множеством карманов. Уплотненные дно и спинка, регулируемые мягкие лямки, светоотражающие элементы. Рюкзак станет надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая все необходимое для работы, школы, вуза, путешествий или прогулок по городу.  Объем - 21л

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