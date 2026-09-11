Рюкзак Hatber Urban Attack on Titan Season 4

Рюкзак Городской - это серия для подростков, студентов и людей, ведущих активный образ жизни. В рюкзаке одно отделение. В основном отделении есть вместительный карман для ноутбука. Боковые карманы из сетки предназначены для бутылки с водой. У рюкзака эргономичная спинка и плечевые вентилируемые лямки. Материал рюкзака с водо- и грязеотталкивающей пропиткой.