Настоящее пробуждение. Книга 3

Дело о проклятых пчелах.

Полицейские гонятся за преступником в поезде, когда неожиданно вагон отцепляется и застревает в туннеле. Е Сяо и Су Му вместе с другими пассажирами, попавшими в беду, выбираются наружу и видят загадочный дом. Они решают отправиться туда, чтобы попросить помощи.

Однако внутри происходит нечто необъяснимое. Стоит отвлечься на секунду, и один из пассажиров оказывается жестоко убит. В вещах жертвы находят важную зацепку — пригласительное с рисунком пчелы… Напряжение нарастает, когда преступление повторяется, забирая еще несколько жизней. Дом становится для всех смертельной ловушкой.

Е Сяо и Су Му предстоит разгадать запутанный клубок семейных тайн и понять, кто стоит за странными убийствами.