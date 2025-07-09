Настоящее пробуждение. Книга 3

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Настоящее пробуждение. Книга 3 category.novels
15%
Настоящее пробуждение
Том 4
Книга 1
Книга 2
Оригинальная цена
870 ₽
740 ₽
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Описание

Дело о проклятых пчелах.
Полицейские гонятся за преступником в поезде, когда неожиданно вагон отцепляется и застревает в туннеле. Е Сяо и Су Му вместе с другими пассажирами, попавшими в беду, выбираются наружу и видят загадочный дом. Они решают отправиться туда, чтобы попросить помощи.
Однако внутри происходит нечто необъяснимое. Стоит отвлечься на секунду, и один из пассажиров оказывается жестоко убит. В вещах жертвы находят важную зацепку — пригласительное с рисунком пчелы… Напряжение нарастает, когда преступление повторяется, забирая еще несколько жизней. Дом становится для всех смертельной ловушкой.
Е Сяо и Су Му предстоит разгадать запутанный клубок семейных тайн и понять, кто стоит за странными убийствами.

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