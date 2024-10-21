Настоящее пробуждение. Книга 1

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Настоящее пробуждение. Книга 1 category.novels
  • Real Awakening. Vol.1
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-12769
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Real Awakening
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,8 x 21,2 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Научная фантастика, Триллер и Детектив
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Си Чжицзяо
  • ISBN: 978-5-17-169635-1
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
Настоящее пробуждение
Том 4
Книга 1
Книга 2
735 ₽
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Описание

Дело о пожирателях плоти!
Е Сяо, следователь по уголовным делам, берется за дело о странном убийстве. В желудке покойного находят его собственные части тела. Позже происходят и другие похожие случаи, что наталкивает молодого человека на мысли о том, что в городе действует один и тот же преступник. Но точно ли он действует в одиночку?
Е Сяо и его напарник Су Му ведут расследование и обнаруживают, что в деле явно замешана нечистая сила или сверхъестественное существо.

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