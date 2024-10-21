Настоящее пробуждение. Книга 1

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Дело о пожирателях плоти!
Е Сяо, следователь по уголовным делам, берется за дело о странном убийстве. В желудке покойного находят его собственные части тела. Позже происходят и другие похожие случаи, что наталкивает молодого человека на мысли о том, что в городе действует один и тот же преступник. Но точно ли он действует в одиночку?
Е Сяо и его напарник Су Му ведут расследование и обнаруживают, что в деле явно замешана нечистая сила или сверхъестественное существо.