Скидка 15% при оплате онлайн! 💳

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С 14 по 24 мая в нашем аниме интернет-магазине Вы можете приобрести мангу, ранобэ, комиксы, артбуки, фигурки со скидкой 15% при выборе оплаты онлайн! 💳 ✨

Акция распространяется на новинки манги, комиксов, а так же на весь ассортимент фигурок!

Заказы обрабатываются и отправляются в будние дни с 9:00 до 18:00 (по МСК).

Для скорейшего получения заказа рекомендуем выбирать самовывоз или курьерскую доставку!


Вопросы, связанные с доставкой и оплатой или оформлением Ваших заказов, вы можете задать:

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- По адресу электронной почты info@xlm.ru

- Через чат с нашими онлайн-консультантами

- Написать личное сообщение на нашей странице в ВКонтакте.


Акция не распространяется на некоторые книги по предварительному заказу.

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