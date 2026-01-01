⚡СЕЗОН СУПЕРСКИДОК до 50% в Xl Media!

 

Отменяем осеннюю хандру и дарим вам специальный подарок. Только до конца сентября СКИДКИ до 50%* на все, что вы так любите в нашем аниме-магазине:

Манга, ранобэ и артбуки;
• Эксклюзивные оригинальные фигурки;
Мерч по вашим любимым фандомам;
• И сотни других товаров для вашей коллекции.

Успейте купить выгодно — осень не будет ждать!
Акция действует ТОЛЬКО при оформлении заказа на сайте нашего аниме-магазина и не распространяется на покупки в розничных магазинах.

 

*Скидка распространяется только на выделенный ассортимент. Акция не распространяется на предзаказы и последние новинки.

 

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)