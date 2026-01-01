Новые тома "Хвоста Феи" уже в продаже!

Хвост Феи. Том 7.

Оказывается, «Хвост феи» давно враждует с другой гильдией, «Повелители фантомов». В этот раз враги переступили черту — не только разгромили здание гильдии, но и подло и жестоко обошлись с товарищами Нацу и Люси. Как бы ни хотелось Макарову, магистру «Хвоста феи», избежать открытого противостояния гильдий, похоже, другого выхода просто нет! Ко всему прочему маги из «Повелителей фантомов» зачем-то похищают Люси…





Хвост Феи. Том 8.

Пртивостояние «Хвоста феи» и «Повелителей фантомов» продолжается. Враги готовятся запустить мощнейшее заклинание, которое может стереть весь «Хвост феи» с лица земли! Чтобы предотвратить это, нужно победить тех, кто контролирует заклинание — четырех сильных магов, которые известны как Четыре элемента. Нацу с Хэппи проникают внутрь передвижного здания, где обитают «Повелители фантомов». Судьба родной гильдии в их руках, но времени остается все меньше и меньше...





Хвост Феи. Том 9.

Битва с «Фантомами» осталась позади, и жизнь «Хвоста феи» снова течет своим чередом. У наших героев снова забот полон рот — надо решить проблемы с Магическим советом и восстановить здание гильдии. Люси терзается чувством вины и сомневается, не вернуться ли ей домой к семье. Да еще и у Локи, кажется, есть какой-то секрет... Словом, в «Хвосте феи», как всегда, не соскучишься!