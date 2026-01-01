Back to school со скидками в 15%! 📚

Школа уже близко, а это повод запастись яркими воспоминаниями о летних вечерах за чтением любимых книг!



С 26 по 28 августа включительно радуем наших клиентов скидкой на весь* ассортимент нашего интернет-магазина. В акции участвуют фигурки, манга, комиксы, артбуки, настольные игры и многое другое!



Проведите остаток лета со своими хобби!

*В акции не участвуют товары по предварительному заказу и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус". Акция не суммируется с актуальными промокодами.*В акции не участвуют товары по предварительному заказу и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус". Акция не суммируется с актуальными промокодами.