Back to school со скидками в 15%! 📚

Школа уже близко, а это повод запастись яркими воспоминаниями о летних вечерах за чтением любимых книг! 📚

С 26 по 28 августа включительно радуем наших клиентов скидкой на весь* ассортимент нашего интернет-магазина. В акции участвуют фигурки, манга, комиксы, артбуки, настольные игры и многое другое!

Проведите остаток лета со своими хобби!

 

*В акции не участвуют товары по предварительному заказу и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус". Акция не суммируется с актуальными промокодами.*В акции не участвуют товары по предварительному заказу и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус". Акция не суммируется с актуальными промокодами.

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