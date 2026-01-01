🖤ALT GRAPH РАСПРОДАЖА💜

Скидки до 50% на мангу издательства!
У нас хорошие новости! До конца мая в нашем интернет-магазине действует особое предложение — скидки до 50%* на мангу издательства Alt Graph! Это ваш шанс пополнить коллекцию редкими и любимыми тайтлами по самой выгодной цене.
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ТОП-5 тайтлов, которые стоит успеть купить со скидкой:
1. «Незабудка»
2. «Перелесок»
3. «Босоногий Гэн»
4. «Бригадир Кайро»
5. «Вельветин и Мандала»
Акция действует только в интернет-магазине (не распространяется на розничные магазины в Москве и Санкт-Петербурге).
*Скидка распространяется только на выделенный ассортимент в интернет-магазине.