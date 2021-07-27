Бригадир Кайро

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Бригадир Кайро манга
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  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7474
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,2 x 20 см.
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кэндзи Миядзава и Хироси Масамура
  • ISBN: 978-5-905295-84-3
  • Дата выхода: Сентябрь 2021
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Описание

Жили когда-то тридцать лягушек-квакш. Работали они весело и дружно. Их друзья насекомые подбрасывали им работенку. Они собирали чашечки-колокольчики периллы и коробочки мака, высаживали цветочные поляны.

Так начинается притча одного из самых известных японских писателей первой половины XX века, Кэндзи Миядзавы. Много лет спустя, когда Миядзава стал общепризнанным классиком, а его произведения вошли в школьную программу, художник Масумура Хироси проделал огромную работу по анализу творчества великого писателя и адаптировал его произведения в виде манги.

Жизнь Кэндзи Миядзавы выпала на бурный и драматичный период истории Японии, и в двух рассказах, которые вы найдете в этой книге, лягушки, насекомые и лесные звери разыгрывают социальные конфликты, которые разрывали японское общество того времени. Однако ответ, который предлагает Миядзава в своих историях, остается актуальным и сейчас — это любовь и сострадание.

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