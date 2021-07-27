Бригадир Кайро

Жили когда-то тридцать лягушек-квакш. Работали они весело и дружно. Их друзья насекомые подбрасывали им работенку. Они собирали чашечки-колокольчики периллы и коробочки мака, высаживали цветочные поляны.

Так начинается притча одного из самых известных японских писателей первой половины XX века, Кэндзи Миядзавы. Много лет спустя, когда Миядзава стал общепризнанным классиком, а его произведения вошли в школьную программу, художник Масумура Хироси проделал огромную работу по анализу творчества великого писателя и адаптировал его произведения в виде манги.

Жизнь Кэндзи Миядзавы выпала на бурный и драматичный период истории Японии, и в двух рассказах, которые вы найдете в этой книге, лягушки, насекомые и лесные звери разыгрывают социальные конфликты, которые разрывали японское общество того времени. Однако ответ, который предлагает Миядзава в своих историях, остается актуальным и сейчас — это любовь и сострадание.