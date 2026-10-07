Nendoroid Till

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Nendoroid Till фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14934
  • Вес: 218 гр.
  • Источник: ALIEN STAGE
  • Размер: 18 x 14 x 10 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
7 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Тиль из популярного анимационного YouTube-сериала «Alien Stage» пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: поющее, встревоженное и смущенное. Разумеется, к фигурке прилагаются гитара и подставка для демонстрации. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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