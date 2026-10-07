Nendoroid Till

Тиль из популярного анимационного YouTube-сериала «Alien Stage» пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: поющее, встревоженное и смущенное. Разумеется, к фигурке прилагаются гитара и подставка для демонстрации. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.