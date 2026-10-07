Nendoroid Till

7 490 ₽
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Тиль из популярного анимационного YouTube-сериала «Alien Stage» пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: поющее, встревоженное и смущенное. Разумеется, к фигурке прилагаются гитара и подставка для демонстрации. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!
Высота — около 10 см.