Nendoroid Hatsune Miku 3.0 [Basic]

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Nendoroid Hatsune Miku 3.0 [Basic] фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14948
  • Вес: 192 гр.
  • Источник: Hatsune Miku и Vocaloid
  • Размер: 13.5 x 13.5 x 8.5 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
4 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Компания Good Smile Company представляет новую фигурку Хацунэ Мику из серии «Nendoroid [Basic]» — версию 3.0! Особенность серии «Nendoroid [Basic]» заключается в отсутствии дополнительных сменных лиц и аксессуаров, что делает фигурки более доступными по цене. При этом они обладают тем же функционалом, что и стандартные Nendoroid, и совместимы с другими фигурками этой серии: вы можете менять местами их руки, ноги, головы и лица! В комплект входит подставка для демонстрации. Закажите эту культовую героиню Vocaloid для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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