Nendoroid Hatsune Miku 3.0 [Basic]

Компания Good Smile Company представляет новую фигурку Хацунэ Мику из серии «Nendoroid [Basic]» — версию 3.0! Особенность серии «Nendoroid [Basic]» заключается в отсутствии дополнительных сменных лиц и аксессуаров, что делает фигурки более доступными по цене. При этом они обладают тем же функционалом, что и стандартные Nendoroid, и совместимы с другими фигурками этой серии: вы можете менять местами их руки, ноги, головы и лица! В комплект входит подставка для демонстрации. Закажите эту культовую героиню Vocaloid для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.