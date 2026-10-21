Безмятежный отдых в раю… или смертельная ловушка?

Молодой человек приходит в себя на берегу прекрасного острова. Он не помнит ни своего имени, ни того, как здесь очутился и почему. Единственное место, где ему готовы помочь, — загадочный гостевой дом, в котором живет довольно странная семейка. Юношу принимают с неожиданным радушием и даже разрешают первое время оставаться бесплатно. Однако очень скоро становится ясно: за приветливыми улыбками скрывается нечто зловещее. Пытаясь вернуть утраченные воспоминания, герой шаг за шагом погружается в лабиринт лжи, где каждая разгаданная тайна порождает новые вопросы, а правда может оказаться страшнее самого жуткого кошмара…