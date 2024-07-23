Однажды я стала принцессой. Том 4

После бала дебютанток принцесса Атанасия выходит в свет и начинает проводить больше времени с другими знатными девушками. Теперь её занимают переписки, чаепития в саду и прогулки. Но среди её новых подруг оказывается и Дженит.

Тем временем Лукас отправляется на поиски Мирового древа и перед уходом предостерегает Атанасию от встреч с Чернышом, её духовным питомцем. Однако всё, конечно же, идёт не по плану, и магия принцессы снова угрожает её жизни. На этот раз Лукас не может спасти Атанасию, поэтому на помощь дочери спешит сам император Клод. Но цена за её спасение оказывается слишком высока...