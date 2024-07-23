Однажды я стала принцессой. Том 4

0 отзывов
Однажды я стала принцессой. Том 4 category.manhva
  • Who Made Me a Princess. Vol.4
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13363
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Who Made Me a Princess
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 280
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Сёдзё, Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Плутос и Спун
  • ISBN: 978-5-17-162615-0
  • Дата выхода: Январь 2025
Однажды я стала принцессой
Том 1
Том 2
Том 3
1 759 ₽

Описание

После бала дебютанток принцесса Атанасия выходит в свет и начинает проводить больше времени с другими знатными девушками. Теперь её занимают переписки, чаепития в саду и прогулки. Но среди её новых подруг оказывается и Дженит.
Тем временем Лукас отправляется на поиски Мирового древа и перед уходом предостерегает Атанасию от встреч с Чернышом, её духовным питомцем. Однако всё, конечно же, идёт не по плану, и магия принцессы снова угрожает её жизни. На этот раз Лукас не может спасти Атанасию, поэтому на помощь дочери спешит сам император Клод. Но цена за её спасение оказывается слишком высока...

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)