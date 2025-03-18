Наваждение. Том 1

О хозяйке отеля «Южные Врата» говаривают всякое... Много-много лет никто не видел госпожу Марису Сон Чжонхва. Некогда невероятная красавица, ставшая затворницей в собственном отеле… И вот однажды бедный художник по имени Юн принял предложение нарисовать её портрет. Но есть одно условие: не покидать таинственный особняк до окончания работы. Какого же было его удивление, когда перед ним предстала молодая привлекательная женщина, а не древняя старуха, как он ожидал! Вечером же он нашел жуткую записку со словами: «Не заканчивай портрет». Что же творится в этом зловещем отеле? И кто в конце концов на самом деле Мариса, столь хрупкая и пугающая одновременно?! И как она может так хорошо знать о событиях, происходивших до ее рождения…