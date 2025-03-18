Наваждение. Том 1

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Наваждение. Том 1 category.manhva
  • Obsession. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12872
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Obsession
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 14,8 x 20,8 см.
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Мистика, Романтика и Детектив
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Хон Чжакка
  • ISBN: 978-5-04-205084-8
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
Наваждение
Том 1
Том 2
Том 3
1 539 ₽

Описание

О хозяйке отеля «Южные Врата» говаривают всякое... Много-много лет никто не видел госпожу Марису Сон Чжонхва. Некогда невероятная красавица, ставшая затворницей в собственном отеле… И вот однажды бедный художник по имени Юн принял предложение нарисовать её портрет. Но есть одно условие: не покидать таинственный особняк до окончания работы. Какого же было его удивление, когда перед ним предстала молодая привлекательная женщина, а не древняя старуха, как он ожидал! Вечером же он нашел жуткую записку со словами: «Не заканчивай портрет». Что же творится в этом зловещем отеле? И кто в конце концов на самом деле Мариса, столь хрупкая и пугающая одновременно?! И как она может так хорошо знать о событиях, происходивших до ее рождения…

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