Лериана, невеста герцога по контракту. Том 1

Пак Ынха умирает при загадочных обстоятельствах… и становится Лерианой Макмиллан, героиней романа, девушкой из весьма состоятельной семьи. Однако её реинкарнацию ждёт ещё одна смерть! Зная концовку сюжета, девушка намерена переиграть предначертанное, а потому предлагает сделку влиятельному герцогу, младшему брату короля и его наследнику, Ноа Виннайту, чтобы выжить. Но так ли прост герцог? Не пожалеет ли Лериана о заключённом контракте?
2022-10-23 03:30:04
Я очень рад спасибо издательству ACT за такой шедевр с нетерпением жду продалжение
2022-10-09 19:13:09
Очень рада, что стали печатать манхвы! Данная манхва мне понравилась, читала на Мангалибе, 5/5, довольно интересная среди множества произведений про перерождение. Всего 4 тома, здесь 16-17 глав из 1 тома. Перевод по сравнению с читалкой другой (перевод издательства АСТ). С нетерпением жду, когда издадут полностью все тома в печатном виде !