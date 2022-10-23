Лериана, невеста герцога по контракту. Том 1

2 отзыва
Лериана, невеста герцога по контракту. Том 1 category.manhva
Лериана, невеста герцога по контракту
Том 1
Том 2
Том 3
1 220 ₽

Описание

Пак Ынха умирает при загадочных обстоятельствах… и становится Лерианой Макмиллан, героиней романа, девушкой из весьма состоятельной семьи. Однако её реинкарнацию ждёт ещё одна смерть! Зная концовку сюжета, девушка намерена переиграть предначертанное, а потому предлагает сделку влиятельному герцогу, младшему брату короля и его наследнику, Ноа Виннайту, чтобы выжить. Но так ли прост герцог? Не пожалеет ли Лериана о заключённом контракте?

Отзывы и вопросы

A

Д

Я очень рад спасибо издательству ACT за такой шедевр с нетерпением жду продалжение

А

Очень рада, что стали печатать манхвы! Данная манхва мне понравилась, читала на Мангалибе, 5/5, довольно интересная среди множества произведений про перерождение. Всего 4 тома, здесь 16-17 глав из 1 тома. Перевод по сравнению с читалкой другой (перевод издательства АСТ). С нетерпением жду, когда издадут полностью все тома в печатном виде !

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