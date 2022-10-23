Лериана, невеста герцога по контракту. Том 1

Пак Ынха умирает при загадочных обстоятельствах… и становится Лерианой Макмиллан, героиней романа, девушкой из весьма состоятельной семьи. Однако её реинкарнацию ждёт ещё одна смерть! Зная концовку сюжета, девушка намерена переиграть предначертанное, а потому предлагает сделку влиятельному герцогу, младшему брату короля и его наследнику, Ноа Виннайту, чтобы выжить. Но так ли прост герцог? Не пожалеет ли Лериана о заключённом контракте?