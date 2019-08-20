Герой. Том 4.

Решив начать новую жизнь, старшеклассник Сонджин переезжает в Инчон к дяде и двоюродной сестре и поступает в школу «Букиль». Яростный противник школьных банд, он сразу же вступает в конфронтацию с группировкой школы, которая, однако, пользуется большой симпатией учеников. Сможет ли Сонджин изменить существующий порядок? И есть ли разница между подростками, соблюдающими свой, пусть и отличающийся от общепринятого, кодекс чести, и беспредельщиками, которые признают лишь грубую силу?