Герой. Том 2.

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Герой. Том 2. category.manhva
225 ₽
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Описание

Решив начать новую жизнь, старшеклассник Сонджин переезжает в Инчон к дяде и двоюродной сестре и поступает в школу «Букиль». Яростный противник школьных банд, он сразу же вступает в конфронтацию с группировкой школы, которая, однако, пользуется большой симпатией учеников. Сможет ли Сонджин изменить существующий порядок? И есть ли разница между подростками, соблюдающими свой, пусть и отличающийся от общепринятого, кодекс чести, и беспредельщиками, которые признают лишь грубую силу?

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