Похоронный концерт

В поисках своего места в жизни Линь Чу-Шэн бросает университет, уходит из дома и устраивается в похоронное бюро. Ее первое испытание – разлагающийся труп. Несмотря на шок от увиденного, она настроена остаться: готова мыть полы и обмывать тела. Со стороны это кажется нехитрой, монотонной работой, но ей многому предстоит научиться…

Работая с мертвыми, большую часть времени Линь все-таки посвящает живым. Отец, неспособный смириться с самоубийством своего сына, мать, не желающая отпустить умершего ребенка, семьи двоежёнца, впервые встретившиеся друг с другом лишь после гибели мужа, – всем им девушка помогает справиться с горем.

Столкновение со смертью заставляет Линь посмотреть на жизнь другими глазами.