Похоронный концерт

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Похоронный концерт category.manhua
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-12262
  • Вес: 350 гр.
  • Издатель: Альпина Паблишер
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Юмин Римюи
  • ISBN: 978-5-9614-9507-2
  • Дата выхода: Июль 2024
590 ₽

Описание

В поисках своего места в жизни Линь Чу-Шэн бросает университет, уходит из дома и устраивается в похоронное бюро. Ее первое испытание – разлагающийся труп. Несмотря на шок от увиденного, она настроена остаться: готова мыть полы и обмывать тела. Со стороны это кажется нехитрой, монотонной работой, но ей многому предстоит научиться…

Работая с мертвыми, большую часть времени Линь все-таки посвящает живым. Отец, неспособный смириться с самоубийством своего сына, мать, не желающая отпустить умершего ребенка, семьи двоежёнца, впервые встретившиеся друг с другом лишь после гибели мужа, – всем им девушка помогает справиться с горем.

Столкновение со смертью заставляет Линь посмотреть на жизнь другими глазами.

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