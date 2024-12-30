Килуи. Том 1

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Килуи. Том 1 category.manhua
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  • Kylooe. Vol.1
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manhua-13404
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Kylooe
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 16,5 x 24 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Little Thunder
  • ISBN: 978-5-04-204165-5
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810 ₽
740 ₽
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Описание

Главная героиня по имени Ланьюэ — тень подростка. Ей сложно заводить друзей, сложно подбирать правильные слова и сложно терпеть постоянные разговоры родителей о том, какая её младшая сестра замечательная и прекрасная. Всё не то и всё валится из рук, но однажды она заходит в магазин пластинок и покупает диск группы Downhearted Dragonfly. Её привлекло необычное существо на обложке, вызывавшее у неё смутное, забытое чувство, что-то оставшееся в далёком детстве. Её друг, Килуи, вернулся, и Ланьюэ отправляется в мир грёз и чудес — и всё это в красивейшем издании с радужной голографической плёнкой!

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