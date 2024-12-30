Килуи. Том 1

Главная героиня по имени Ланьюэ — тень подростка. Ей сложно заводить друзей, сложно подбирать правильные слова и сложно терпеть постоянные разговоры родителей о том, какая её младшая сестра замечательная и прекрасная. Всё не то и всё валится из рук, но однажды она заходит в магазин пластинок и покупает диск группы Downhearted Dragonfly. Её привлекло необычное существо на обложке, вызывавшее у неё смутное, забытое чувство, что-то оставшееся в далёком детстве. Её друг, Килуи, вернулся, и Ланьюэ отправляется в мир грёз и чудес — и всё это в красивейшем издании с радужной голографической плёнкой!