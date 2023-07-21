Фабрика Зозо

Добро пожаловать в мир «Фабрики Зозо»! Здесь крошечные мандариновые феи играют на колокольчиках, оркестр зайчиков скачет на лугу, лягушка весело поет «ква-ква», горы наряжаются в новые одежды, колдуны на метлах летают над морем, трудолюбивые гномики украшают город...

Так год за годом этот яркий волшебный мир, скрытый рядом — в свежести весеннего утра, в летней прохладе, согревающем осеннем чае или в белоснежном зимнем пейзаже, дарит каждому, кто не побоится с ним повстречаться, восторг, радость и удивление!