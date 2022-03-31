World of Warcraft. Крыло тени: Драконы Запределья

Синяя драконица Тиригоса и паладин Джорад Мейс после победы над армией Плети в Призрачных землях и спасения Солнечного колодца проходят сквозь Тёмный Портал и перемещаются в разрушенный мир Запределья. Там они встречают таинственных существ, которых прежде никогда не видели — бестелесных Драконов Пустоты. Из тени за героями наблюдает безжалостный рыцарь смерти Рагнок Похититель Крови. Он строит коварные планы с участием новых драконов, и если то, что он задумал, свершится, то всё Запределье погрузится в ещё больший мрак и отчаяние...

Автор бестселлеров Ричард А. Кнаак и художник Чже Хван Ким представляют новую историю из мира World of Warcraft, которая разворачивается в Запределье и раскрывает подробности появления Драконов Пустоты и их связи со Смертокрылом, порочным Аспектом Драконов, наводящим ужас в дополнении World of Warcraft: Cataclysm.