Ты сияешь лунной ночью. Том 1.

Манга-версия трогательного романа-бестселлера! Старшекласснику Такуе, который винит себя в смерти сестры, поручают навестить одноклассницу Мамидзу Ватарасэ. Под светом луны тело девушки источает слабое сияние: это симптом неизлечимой болезни под названием «синдром свечения». Мамидзу знает, что жить ей осталось недолго, и рассказывает Такуе о своем списке желаний, которые она хотела бы осуществить перед смертью...