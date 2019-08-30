В руки Лайту Ягами попадает записная книжка бога смерти. Её обладатель может убить любого — нужно лишь вписать имя человека на страницы Тетради смерти, и тот погибнет. Лайт пытается использовать страшную силу Тетради во благо и очистить мир ото зла, а потому он записывает в неё имена преступников. На таинственного «борца за справедливость» объявлена охота, и вот Лайт уже оказывается втянут в интеллектуальную дуэль с одним из лучших детективов планеты, известным под прозвищем L... Что будет если L узнает о существовании богов смерти и их Тетрадях?