Death Note L

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6 490 ₽

Описание

Эл Лоулайт, более известный как L - считается лучшим детективом мира, расследует дело серийного убийцы по прозвищу Кира. L довольно скрытен и общается с миром только через своего помощника Ватари. Он никогда не показывает лицо миру, используя лишь заглавную букву «L», написанную шрифтом «Old English MT» или «Cloister Black». L очень умён, хотя многие при взгляде на его взъерошенный и вялый вид сомневаются в его способностях к дедукции. L склонен сомневаться во всём, что ему представляется, и он чрезвычайно дотошен и аналитичен. Он хорошо умеет обманывать своих оппонентов и готов пойти на крайние меры, чтобы раскрыть дело.

 

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