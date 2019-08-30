У студента колледжа Лайта Ягами есть блестящие перспективы на будущее и ни малейшей идеи, чем заполнить настоящее. Парень сходит с ума от скуки. Но все меняется, когда он находит записную книжку синигами — бога смерти. Любой человек, чье имя окажется на ее странице, умрет. Лайт решает использовать Тетрадь смерти, чтобы избавить мир от зла. Куда приведут эти благие намерения?



Манга выйдет в твёрдом переплёте, в новой вёрстке, редактуре, с дополненной ретушью и будет содержать в себе 2 тома манги. В издании будут цветные полосы, а в числе дополнительных материалов обложки оригинальных томов в цвете.