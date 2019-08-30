Жизнь блестящего студента Лайта Ягами меняется, когда он находит записную книжку синигами — бога смерти. Любой человек, чье имя окажется на её страницах, умрёт. Лайт пытается использовать Тетрадь смерти во благо и очистить мир от зла, а потому он записывает в неё имена преступников. На таинственного убийцу объявлена охота, и вот Лайт уже оказывается втянут в интеллектуальную дуэль с одним из лучших детективов планеты, известным под прозвищем L...