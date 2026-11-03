Собрание манги Лето, когда погас свет. (1-3 Том)

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Собрание манги Лето, когда погас свет. (1-3 Том) манга
18% 5%
Лето, когда погас свет
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
3 870 ₽
3 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
95.2%

Подарков за предзаказ осталось 1904 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

БОНУС ЗА ПРЕДЗАКАЗ!
ПЕРВЫЕ 2000 ПОКУПАТЕЛЕЙ, ОФОРМИВШИЕ ПРЕДЗАКАЗ, ПОЛУЧАТ НАБОР БОНУСОВ В ПОДАРОК:

  • 3 двусторонних плаката формата А4
  • 3 картонные фигурки
  • 2 пластиковые карточки

Том 1.

Ёсики и Хикару — друзья детства, выросшие в одной деревне. И однажды Ёсики замечает, что место его друга заняло жуткое нечто, укравшее внешность и повадки Хикару. Но мало того: вместе с двойником в деревню приходит тьма… Что предпримут жители деревни перед лицом неизвестного?

Том 2.

Ёсики отчаянно пытается подружиться с новым «Хикару», но у него мало что получается. К тому же он начинает подозревать, что тот как-то связан с таинственным Нонуки, обитателем гор. Пока Ёсики и его друзья изучают местные легенды, грань между миром живых и мертвых постепенно истончается…

Том 3.

Деревню заполонили призраки, и сам «Хикару» больше не может держать свою истинную сущность под контролем. Но кто он такой? Что собой представляет? В попытках разобраться в странных событиях последних месяцев Ёсики и Хикару раскапывают страшную правду о грехе семьи Индо…

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