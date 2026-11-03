Собрание манги Лето, когда погас свет. (1-3 Том)

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Том 1.

Ёсики и Хикару — друзья детства, выросшие в одной деревне. И однажды Ёсики замечает, что место его друга заняло жуткое нечто, укравшее внешность и повадки Хикару. Но мало того: вместе с двойником в деревню приходит тьма… Что предпримут жители деревни перед лицом неизвестного?

Том 2.

Ёсики отчаянно пытается подружиться с новым «Хикару», но у него мало что получается. К тому же он начинает подозревать, что тот как-то связан с таинственным Нонуки, обитателем гор. Пока Ёсики и его друзья изучают местные легенды, грань между миром живых и мертвых постепенно истончается…

Том 3.

Деревню заполонили призраки, и сам «Хикару» больше не может держать свою истинную сущность под контролем. Но кто он такой? Что собой представляет? В попытках разобраться в странных событиях последних месяцев Ёсики и Хикару раскапывают страшную правду о грехе семьи Индо…