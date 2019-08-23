Принцесса вампиров Мию. Том 1.

В холодной непроглядной тьме — в наполненной звуками тьме — спят симма. Сон их охраняют стражи из вампирского рода. Пробужденные смятением в людских сердцах симма выходят из тьмы в человеческий мир. Есть одна девочка, обреченная охотиться на симма с момента, как в ней проснулась вампирская кровь. Ее история начинается. Ее имя — Мию. Новый страж симма — вампир Мию.