Принцесса вампиров Мию. Том 1.

610 ₽
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В холодной непроглядной тьме — в наполненной звуками тьме — спят симма. Сон их охраняют стражи из вампирского рода. Пробужденные смятением в людских сердцах симма выходят из тьмы в человеческий мир. Есть одна девочка, обреченная охотиться на симма с момента, как в ней проснулась вампирская кровь. Ее история начинается. Ее имя — Мию. Новый страж симма — вампир Мию.