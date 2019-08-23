Принцесса вампиров Мию. Том 1.

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Принцесса вампиров Мию. Том 1. манга
  • Vampire Princess Miyu. Том 1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-642
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Принцесса вампиров Мию
  • Издатель: Фабрика Комиксов
  • Количество страниц: 196
  • Автор: Какиноти Наруми и Хирано Тосихиро (Kakinouchi Narumi)
Принцесса вампиров Мию
Том 1
Том 2
Том 3
610 ₽
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Описание

В холодной непроглядной тьме — в наполненной звуками тьме — спят симма. Сон их охраняют стражи из вампирского рода. Пробужденные смятением в людских сердцах симма выходят из тьмы в человеческий мир. Есть одна девочка, обреченная охотиться на симма с момента, как в ней проснулась вампирская кровь. Ее история начинается. Ее имя — Мию. Новый страж симма — вампир Мию.

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