Причудливые Авантюры Жожо: Три Пути

Пародийная манга-додзинси на тему того, что было бы, если бы персонажи популярного аниме жили в Санкт-Петербурге 2025 года. На этот раз в центре сюжета - вебкам-модель Алиса Жодина, которая зарабатывает "лёгкие" деньги, но внезапно она столкнётся с рядом серьёзных проблем, с которыми не помогут справиться даже её особые способности.