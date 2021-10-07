Причудливые Авантюры Жожо: Три Пути

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Причудливые Авантюры Жожо: Три Пути манга
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7858
  • Вес: 180 гр.
  • Издатель: Терлецки Комикс
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 132
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Виталий Терлецкий и Кирилл Черкай
  • ISBN: 978-5-6046878-0-2
395 ₽
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Описание

Пародийная манга-додзинси на тему того, что было бы, если бы персонажи популярного аниме жили в Санкт-Петербурге 2025 года. На этот раз в центре сюжета - вебкам-модель Алиса Жодина, которая зарабатывает "лёгкие" деньги, но внезапно она столкнётся с рядом серьёзных проблем, с которыми не помогут справиться даже её особые способности. 

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