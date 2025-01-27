Преследовательница

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Преследовательница манга
25%
  • Zashiki Onna
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13475
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Zashiki Onna
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 212
  • Год выпуска: 2025
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Минэтаро Мотидзуки
  • ISBN: 978-5-04-213075-5
  • Дата выхода: Февраль 2025
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795 ₽
600 ₽
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Описание

Однажды в грозовую ночь Хироси Мори просыпается от громкого стука. Выглянув наружу, он видит перед соседской дверью странную высокую женщину с длинными волосами, в длинном пальто и с бумажным пакетом в руке. Назвавшаяся Сатико, она со следующего дня начинает преследовать Мори, и с каждым разом ее действия вызывают все больше вопросов. Чего она хочет? Кто она вообще такая?!

А вы выдержите этот постепенно нарастающий ужас, талантливо изображенный Минэтаро Мотидзуки?!

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