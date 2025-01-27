Преследовательница

Однажды в грозовую ночь Хироси Мори просыпается от громкого стука. Выглянув наружу, он видит перед соседской дверью странную высокую женщину с длинными волосами, в длинном пальто и с бумажным пакетом в руке. Назвавшаяся Сатико, она со следующего дня начинает преследовать Мори, и с каждым разом ее действия вызывают все больше вопросов. Чего она хочет? Кто она вообще такая?!

А вы выдержите этот постепенно нарастающий ужас, талантливо изображенный Минэтаро Мотидзуки?!