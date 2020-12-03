Последнее путешествие девочек. Том 2

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Последнее путешествие девочек. Том 2 манга
25%
Оригинальная цена
1 199 ₽
899 ₽
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Описание

Постапокалипсис. Две девочки, Тито и Юри, остаются наедине с мёртвой цивилизацией. Они путешествуют на своём любимом мотоцикле Кеттенкраде по руинам безжизненных городов в поисках еды и топлива.
Тито и Юри продолжают своё путешествие по разрушенному миру. Они скитаются среди развалин, готовят еду в заброшенном пищевом комбинате, исследуют таинственные ряды чёрных плит, встречают
роботов и заводят странноватого питомца…
Какие ещё открытия поджидают девочек на следующих уровнях?
Эксцентричная манга «Последнее путешествие девочек» от гениальной Цукумидзу исследует неизведанную область жанра повседневности.

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