Последнее путешествие девочек. Том 2

Постапокалипсис. Две девочки, Тито и Юри, остаются наедине с мёртвой цивилизацией. Они путешествуют на своём любимом мотоцикле Кеттенкраде по руинам безжизненных городов в поисках еды и топлива.

Тито и Юри продолжают своё путешествие по разрушенному миру. Они скитаются среди развалин, готовят еду в заброшенном пищевом комбинате, исследуют таинственные ряды чёрных плит, встречают

роботов и заводят странноватого питомца…

Какие ещё открытия поджидают девочек на следующих уровнях?

Эксцентричная манга «Последнее путешествие девочек» от гениальной Цукумидзу исследует неизведанную область жанра повседневности.