Mobile Suit Gundam: NT - Narrative. Vol. 7

Трое друзей - Рита, Мишель и Йона - были самыми обычными детьми. Но всё изменилось, когда они предсказали величайшую катастрофу в истории человечества — падение на поверхность Земли огромной космической станции. Они спасли от гибели целый город, но не смогли сохранить своё детство и дружбу. Их прозвали Чудесными детьми и отдали военным учёным для опытов по изучению их суперспособностей. Но разлучило их не это, а обман и предательство. Тогда никто из них даже представить не мог, что через 20 лет судьба сведёт их вновь в глобальной космической битве, но по разные стороны конфликта.

Смогут ли любовь и дружба победить в звёздной войне? Или же былые чувства навеки сожжены шквальным огнём гигантских боевых роботов?

ВНИМАНИЕ!!!

Данная манга на японском языке.