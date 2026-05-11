Mobile Suit Gundam 0083: Rebellion. Vol. 7

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Mobile Suit Gundam 0083: Rebellion. Vol. 7 манга
1 890 ₽

Описание

Прошло почти 80 лет с тех пор, как человечество переместило свое растущее население в гигантские орбитальные космические колонии. С тех пор началась война, вызванная угнетением этих космических обитателей (космонавтов). Никто не мог представить, что всего за один месяц боевых действий погибнет половина человечества. Позже эта война получила название «Война одного года». Теперь, три года спустя, поднимается занавес над судьбоносной битвой двух мужчин.

ВНИМАНИЕ!!!
Данная манга на японском языке.

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