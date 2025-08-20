MISIDE | МиСайд: Манга (Твердый переплет)

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MISIDE | МиСайд: Манга (Твердый переплет) манга
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13930
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: MISIDE
  • Издатель: Терлецки Комикс
  • Размер: 13,5 x 18,9 см.
  • Количество страниц: 136
  • Год выпуска: 2025
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Виталий Терлецкий и Евгения Чащина
  • ISBN: 978-5-6052999-4-3
900 ₽
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Описание

ПЕРВАЯ МАНГА ПО ИГРЕ “МИСАЙД”!

Это просто манга. Бумажные страницы, нарисованные персонажи. Но почему тебе кажется, что за тобой кто-то следит? Что-то не так с бабблами и панелями. Что-то затаилось по ту сторону обложки. Мита просит не переворачивать страницу. Но ты же всё равно перевернёшь, да?

История инди-хита MiSide продолжается на страницах манги! Новые персонажи! Игра с форматом! Такое возможно только в печатной версии!

Сценарист Виталий Терлецкий (“Собакистан”, “Альтушка для скуфа”) и художница Евгения Чащина (“Альтушка для скуфа”, “Гигантские муравьи Новосибирска”) бережно переносят атмосферу оригинальной игры на страницы манги, при этом расширяя вселенную и добавляя в неё элементы совершенно нового рода.

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