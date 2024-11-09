В альтернативной реальности «Магической битвы» основам магии учат в учебных заведениях, а рядом с людьми, скрываясь от излишнего внимания, живут порождаемые человеческими эмоциями демоны, всегда готовые съесть зазевавшегося человека. В этом скрытом мире существует легенда о могущественном демоне, который однажды был повержен, а его тело было разделено на части. Эти фрагменты спрятаны в разных тайниках, и тот демон, который отыщет все и поглотит их, станет таким сильным, что сможет уничтожить мир…



Обладающий незаурядной физической силой старшеклассник Юдзи Итадори вместо спортивной карьеры избирает путь изучения магии. Он вступает в школьный Клуб исследователей паранормальных явлений, и в жизни Юдзи наступают большие перемены. Члены клуба плохо осознают, с какими силами они заигрывают, и из-за своей безалаберности выпускают на волю проклятие из запечатанного предмета, содержащего частицу силы древнего демона. О силе этого артефакта прекрасно осведомлён маг из Токио Мэгуми Фусигуро. Он учащийся Токийского магического колледжа, и ему предстоит спасти Юдзи от добровольно принятого ради спасения друзей проклятия. Юдзи по протекции учителя Мэгуми, мага-заклинателя Сатору Годзё, поступает в магический колледж...



В первую книгу манги вошли тома 1 и 2 («Двуликий Сукуна» и «Проклятый плод»), что соответствует первым 16 главам, а также маленькие бонусы и примечания.

