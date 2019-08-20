Куклы. Том 6.

Столицу Третьей империи Тоуто захлестнула волна преступности. Желая ускорить процесс исполнения приговоров, правительство приняло «Закон об эффективности судебной системы», согласно которому суды получили право выносить смертные приговоры в отсутствии обвиняемых. Сотрудники Особого отдела по исполнению высшей меры наказания должны были самостоятельно разыскивать преступников и немедленно приводить приговор в исполнение. За беспрекословное подчинение букве закона и неслыханную жестокость их прозвали «куклами». (Комментарий авторов: Здравствуйте! Добро пожаловать в мир нашей фантазии! В этой манге много пистолетов, военной формы, заброшенных зданий и всего того, что считается традиционным в подобных сюжетах.)