Куклы. Том 6.

0 отзывов
Куклы. Том 6. манга
705 ₽

Описание

Столицу Третьей империи Тоуто захлестнула волна преступности. Желая ускорить процесс исполнения приговоров, правительство приняло «Закон об эффективности судебной системы», согласно которому суды получили право выносить смертные приговоры в отсутствии обвиняемых. Сотрудники Особого отдела по исполнению высшей меры наказания должны были самостоятельно разыскивать преступников и немедленно приводить приговор в исполнение. За беспрекословное подчинение букве закона и неслыханную жестокость их прозвали «куклами». (Комментарий авторов: Здравствуйте! Добро пожаловать в мир нашей фантазии! В этой манге много пистолетов, военной формы, заброшенных зданий и всего того, что считается традиционным в подобных сюжетах.)

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)