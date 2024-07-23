Городская легенда от Усамару Фуруи, признанного мастера андеграундной манги. 31 мая 2001 года на станции Синдзюку 54 девушки — все они состояли в каком-то загадочном клубе — бросились под поезд. В живых осталась только одна — Сая, и она начинает набирать в этот клуб новых последовательниц…

Усамару Фуруя создал леденящую кровь драму, в которой исследует, как зарождаются культы и что толкает людей продавать свои тело и душу, а также изображает ту тьму, что живёт в глубине каждого из нас.

Манга создана по мотивам фильма ужасов Сиона Соно «Клуб самоубийц».