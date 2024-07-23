Городская легенда от Усамару Фуруи, признанного мастера андеграундной манги. 31 мая 2001 года на станции Синдзюку 54 девушки — все они состояли в каком-то загадочном клубе — бросились под поезд. В живых осталась только одна — Сая, и она начинает набирать в этот клуб новых последовательниц…
Усамару Фуруя создал леденящую кровь драму, в которой исследует, как зарождаются культы и что толкает людей продавать свои тело и душу, а также изображает ту тьму, что живёт в глубине каждого из нас.
Манга создана по мотивам фильма ужасов Сиона Соно «Клуб самоубийц».
2024-07-23 17:05:03
Поддерживаю предыдущего комментатора. Как большой фанат творчества Ито-сан, могу сказать что атмосфера истории реально очень похожа. Плюс, Фуруя-сан довольно хорошо рисует, имеет свой стиль. Единственное, что непонятно, как все его лицензии отошли фабрике комиксов, и только одна единственна манга у Alt Graph. Смотрится на полке странновато. Кстати, так с многими авторами почему-то происходит - вся манга у фабрики и только один единственный томик у Alt Graph. Как так получается? Вот, где настоящая мистика.
2023-03-21 00:38:36
Интересно, похоже рисовкой и подачей на Дзюндзи Ито. Учитывая что и написано, "городская легенда"