Клуб самоубийц

2 отзыва
Клуб самоубийц манга
45%
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590 ₽
325 ₽
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Описание

Городская легенда от Усамару Фуруи, признанного мастера андеграундной манги. 31 мая 2001 года на станции Синдзюку 54 девушки — все они состояли в каком-то загадочном клубе — бросились под поезд. В живых осталась только одна — Сая, и она начинает набирать в этот клуб новых последовательниц…

Усамару Фуруя создал леденящую кровь драму, в которой исследует, как зарождаются культы и что толкает людей продавать свои тело и душу, а также изображает ту тьму, что живёт в глубине каждого из нас.

Манга создана по мотивам фильма ужасов Сиона Соно «Клуб самоубийц».

Отзывы и вопросы

A

С

Поддерживаю предыдущего комментатора. Как большой фанат творчества Ито-сан, могу сказать что атмосфера истории реально очень похожа. Плюс, Фуруя-сан довольно хорошо рисует, имеет свой стиль. Единственное, что непонятно, как все его лицензии отошли фабрике комиксов, и только одна единственна манга у Alt Graph. Смотрится на полке странновато. Кстати, так с многими авторами почему-то происходит - вся манга у фабрики и только один единственный томик у Alt Graph. Как так получается? Вот, где настоящая мистика.

А

Интересно, похоже рисовкой и подачей на Дзюндзи Ито. Учитывая что и написано, "городская легенда"

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