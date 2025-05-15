Kaguya-sama: Love Is War #24

0 отзывов
Kaguya-sama: Love Is War #24 манга
Kaguya-Sama (JP)
Том 2
Том 4
Том 5
1 390 ₽

Описание

«Госпожа Кагуя: В любви как на войне» — сэйнэн-манга Аки Акасаки в жанре романтической комедии, выпускаемая в журналах Miracle Jump и Weekly Young Jump издательства Shueisha с 19 мая 2015 года.

ВНИМАНИЕ!!!
Данная манга на японском языке.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)