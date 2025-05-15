Kaguya-sama: Love Is War #23

1Kaguya-sama: Love Is War #022Kaguya-sama: Love Is War #043Kaguya-sama: Love Is War #054Kaguya-sama: Love Is War #065Kaguya-sama: Love Is War #076Kaguya-sama: Love Is War #087Kaguya-sama: Love Is War #098Kaguya-sama: Love Is War #119Kaguya-sama: Love Is War #1210Kaguya-sama: Love Is War #1311Kaguya-sama: Love Is War #1612Kaguya-sama: Love Is War #1713Kaguya-sama: Love Is War #1814Kaguya-sama: Love Is War #1915Kaguya-sama: Love Is War #2016Kaguya-sama: Love Is War #2117Kaguya-sama: Love Is War #2218Kaguya-sama: Love Is War #2319Kaguya-sama: Love Is War #2420Kaguya-sama: Love Is War #25
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen. Vol. 23