Город, в котором меня нет. Том 3

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Город, в котором меня нет. Том 3 манга
600 ₽

Описание

На следующий день после дня рождения Хинадзуки пропала... Сатору не удалось её спасти. В смятении он идёт к дому Хинадзуки, однако там его ждёт шокирующая картина — мать Хинадзуки выбрасывает её вещи, и в пакете для мусора лежат недовязанные рукавицы. Это... подарок Сатору, который Хинадзуки не успела ему вручить. Обещание, которое им с Хинадзуки не удалось сдержать. Обуреваемый неведомыми ему прежде ужасом и отчаянием, Сатору пускается наутёк, и в тот же миг мир окутывает тьма. Открывает глаза он... в 2006 году. Там Сатору ждала реальность, в которой его подозревают в убийстве матери.

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