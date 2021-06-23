Город, в котором меня нет. Том 3

На следующий день после дня рождения Хинадзуки пропала... Сатору не удалось её спасти. В смятении он идёт к дому Хинадзуки, однако там его ждёт шокирующая картина — мать Хинадзуки выбрасывает её вещи, и в пакете для мусора лежат недовязанные рукавицы. Это... подарок Сатору, который Хинадзуки не успела ему вручить. Обещание, которое им с Хинадзуки не удалось сдержать. Обуреваемый неведомыми ему прежде ужасом и отчаянием, Сатору пускается наутёк, и в тот же миг мир окутывает тьма. Открывает глаза он... в 2006 году. Там Сатору ждала реальность, в которой его подозревают в убийстве матери.