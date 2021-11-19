BECK. Восточная Ударная Группа. Том 2

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BECK. Восточная Ударная Группа. Том 2 манга
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  • BECK: Mongolian Chop Squad. Vol 4-6.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8129
  • Вес: 750 гр.
  • Источник: Beck
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 572
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Романтика и Комедия
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Харольд Сакуиси
  • ISBN: 978-5-04-156896-2
BECK
Том 1
Том 2
Том 3
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1 180 ₽
980 ₽
Специальная цена

Описание

Жизнь — как зебра. Только Коюки нашёл себя в музыке, как в школе начинаются проблемы: его решает шантажировать местный задира. Одноклассники объявляют Коюки бойкот, зато у него появляется хороший друг! А ребята из Beck наконец получают шанс оценить не только его игру на гитаре, но и великолепный голос, и Коюки становится уже не временным, а полноценным участником группы.
Впереди соревнования по плаванию, музыкальный конкурс и выпускные экзамены, да еще две девчонки сразу обратили на него внимание, — что из этого обернётся удачей, а что принесёт разочарование?
 

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