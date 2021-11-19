BECK. Восточная Ударная Группа. Том 2

Жизнь — как зебра. Только Коюки нашёл себя в музыке, как в школе начинаются проблемы: его решает шантажировать местный задира. Одноклассники объявляют Коюки бойкот, зато у него появляется хороший друг! А ребята из Beck наконец получают шанс оценить не только его игру на гитаре, но и великолепный голос, и Коюки становится уже не временным, а полноценным участником группы.

Впереди соревнования по плаванию, музыкальный конкурс и выпускные экзамены, да еще две девчонки сразу обратили на него внимание, — что из этого обернётся удачей, а что принесёт разочарование?

