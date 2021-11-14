BECK. Восточная Ударная Группа. Том 1

1 отзыв
BECK. Восточная Ударная Группа. Том 1 манга
  • BECK: Mongolian Chop Squad. Vol 1-3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7719
  • Вес: 800 гр.
  • Источник: Beck
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 592
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Романтика и Комедия
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Харольд Сакуиси
BECK
Том 1
Том 2
Том 3
1 180 ₽

Описание

Порой кажется, что вся твоя жизнь — череда одинаковых унылых дней, ты рождён для чего-то большего, но непонятно, в каком направлении двигаться... Четырнадцатилетний Юкио Танака считает себя чертовски скучным парнем: у него нет ни хобби, ни каких-либо талантов. Но все меняется, когда он спасает от хулиганов штопанного пса по кличке Бек и знакомится с его владельцем — начинающим рок-музыкантом Рюскэ Минами. Юкио осознаёт, что и сам не на шутку увлекся музыкой, к тому же оказывается, что он весьма одарён…

Отзывы и вопросы

A

Н

С первого дня моего знакомства с этим произведением и по сей день оно №1 в моём личном топе самой любимой манги. 🥰❤ Спасибо издательству «Комильфо», что сделали возможным добавить в свою коллекцию печатных изданий этот шедевр. Лучи любви! ❤❤❤ Спасибо XL Media за сотрудничество!

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