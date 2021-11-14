BECK. Восточная Ударная Группа. Том 1

Порой кажется, что вся твоя жизнь — череда одинаковых унылых дней, ты рождён для чего-то большего, но непонятно, в каком направлении двигаться... Четырнадцатилетний Юкио Танака считает себя чертовски скучным парнем: у него нет ни хобби, ни каких-либо талантов. Но все меняется, когда он спасает от хулиганов штопанного пса по кличке Бек и знакомится с его владельцем — начинающим рок-музыкантом Рюскэ Минами. Юкио осознаёт, что и сам не на шутку увлекся музыкой, к тому же оказывается, что он весьма одарён…
2021-11-14 15:07:59
С первого дня моего знакомства с этим произведением и по сей день оно №1 в моём личном топе самой любимой манги. 🥰❤ Спасибо издательству «Комильфо», что сделали возможным добавить в свою коллекцию печатных изданий этот шедевр. Лучи любви! ❤❤❤ Спасибо XL Media за сотрудничество!